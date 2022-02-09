وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق وتسقط عدداً منها

دمشق-سانا

تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط مدينة دمشق وأسقطت عدداً منها.

وذكر مصدر عسكري أنه حوالي الساعة 56ر12 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت وعند الساعة 1.10 نفذ عدواناً بصواريخ أرض/أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

وأضاف المصدر أن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها ويتم العمل على تدقيق نتائج العدوان .

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