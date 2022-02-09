مصدر عسكري : حوالي الساعة 12،56 من فجر اليوم 9/ 2 / 2022 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت ، وعند الساعة 1،10 نفذ عدواناً بصواريخ أرض – أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها ، ويتم العمل على تدقيق نتائج العدوان .