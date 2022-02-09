نصر الله: الحرب الكونية على سورية لم تؤت ثمارها

بيروت-سانا

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الحرب الكونية على سورية انتهت ولم تؤت ثمارها.

وقال السيد نصر الله في حوار مع قناة العالم الإيرانية اليوم: “الحرب الكبرى الكونية على سورية انتهت ولم تؤت ثمارها، لكن الأمور ما زالت تحتاج إلى بعض الحذر في ظل وجود التنظيمات الإرهابية في الشمال ومحاولات الغرب إعادة إحياء تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية والعراق”.

وبين السيد نصر الله أن ما يجري منذ أشهر عدة والذي كان آخره ما حصل في سجن الصناعة بالحسكة ليس بريئا ويشير لوجود مشروع لإحياء “داعش” في المنطقة من جديد ولا سيما أن مئات الدواعش وبعضهم من كبار قادته لم يتم إلقاء القبض عليهم إضافة إلى المعلومات التي حصلت عليها المخابرات الروسية والتي تفيد بأن الأمريكيين سيعاودون الاتصال بمجموعات إرهابية متطرفة في دمشق واللاذقية و”هذا ليس غريباً عن الأمريكي الذي يسرق النفط والغاز من شرق الفرات”.

ونوه السيد نصر الله بفعالية تصدي الدفاعات الجوية للجيش العربي السوري للاعتداءات الإسرائيلية موضحاً أن أولويات الدولة السورية في المرحلة الحالية محاربة التنظيمات التكفيرية والإرهابية ومعالجة الوضع الاقتصادي المعيشي الضاغط بسبب الحصار والعقوبات الأمريكية.

وأكد السيد نصر الله أن المقاومة وسلاحها ووجودها هو الضمانة الوحيدة لحماية لبنان موضحاً أنه يتم التعامل مع التهديدات الإسرائيلية بشكل جدي.

وكشف السيد نصر الله أن سلاح الدفاع الجوي للمقاومة أعطى نتائج فعالة جداً منذ تفعيله قبل عامين مجدداً التأكيد على أن المقاومة معنية بامتلاك أي سلاح يمكنها من الدفاع عن لبنان وشعبه.

وأضاف السيد نصر الله: أن هناك مفاجآت نخبئها لأي حرب مبيناً أن الهدف من تفعيل سلاح الدفاع الجوي للمقاومة ليس إسقاط المسيرات بل إبعاد خطرها.

وفيما يتعلق بالانتخابات النيابية في لبنان أوضح السيد نصر الله أن الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل عبر سفارتها بالشأن الداخلي اللبناني والانتخابات النيابية مبيناً أن عنوان الانتخابات النيابية سيكون من شقين أولهما حماية المقاومة في مواجهة التهديد الإسرائيلي والثاني مرتبط ببناء الدولة والوضع الاقتصادي.

وفي الشأن الفلسطيني وجه السيد نصر الله التعازي لأهالي الشهداء الفلسطينيين الثلاثة الذين ارتقوا اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس مؤكداً أن معادلة المس بالقدس يعني المس بكل محور المقاومة مازالت قائمة.

وبين السيد نصر الله أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته بحق الفلسطينيين من خلال مصادرة الأراضي وإقامة البؤر الاستيطانية وتهويد القدس وحملات الاعتقال وهدم المنازل تجعل الشعب الفلسطيني أمام خيار المقاومة بأشكالها المتعددة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency