ذكريات عن الراحل رضوان القضماني في ندوة لكتاب حمص

حمص-سانا

ذكريات ومحطات مضيئة عن الدكتور الراحل رضوان القضماني استعادها اليوم أدباء من حمص خلال ندوة أقامها فرع اتحاد الكتاب العرب في المحافظة.

وجاء عنوان الندوة معبراً عنها “تحية إلى روح الدكتور رضوان القضماني” إكراماً لما قدمه الراحل من دراسات لغوية واجتهادات في علوم اللغة العربية ولسانياتها كرس حياته على مدى سبعين عاماً في تدريسها في الجامعات وعبر المحطات الإعلامية ومنها إذاعة دمشق.

ورثى الشاعر طالب هماش صديقه القضماني بقصيدة عبر فيها عن فداحة فقده وفقد أمثاله ممن تركوا إرثاً أدبياً وثقافياً في سورية مستشهداً بمناقبه وسجاياه الحميدة ثقافة وفكراً وتنويراً.

بدوره تحدث الدكتور هايل الطالب الأستاذ في النقد والدراسات الأدبية عن إنجازات القضماني في علم اللسانيات ووصفه بالرائد في هذا التخصص وخاصة جهوده المتفردة في الانتقال من المستوى الصوتي إلى الدلالي في دراسة النصوص الأدبية لسانيا من خلال بحوثه عن مجموعة من النصوص الروائية كأعمال حنا مينه وأيضاً التشكيلات الدلالية للنصوص الشعرية بالنظر إلى العمل الشعري كنص قابل للقراءة لسانياً.

وتوقف الطالب عند القضماني بوصفه أستاذاً وصديقاً وزميلاً له في إعداد الدراسات النقدية مشيراً إلى الجهد الذي بذله في تعريب اللسانيات حيث اعتبره علماً قائماً بنفسه يتعلق بتفاصيل الحياة والعادات والتقاليد وغيرها.

والقضماني الذي رحل العام الماضي كان ضليعاً بعلم اللسانيات وحصل على الدكتوراة في العلوم اللغوية من الاتحاد السوفييتي السابق وترك إرثاً كبيراً من الأبحاث والمؤلفات منها “علم اللسان” و”مدخل إلى اللسانيات” و”مبادئ في النقد.. نظرية الأدب”.

حضر الندوة جمهور من الشخصيات الثقافية والأدبية في حمص.

حنان سويد