موسكو:ننتظر من دول الغرب ردوداً بشأن مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة

موسكو-سانا

أعلن ألكسندر لوكاشيفيتش مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن بلاده تنتظر ردوداً من دول الغرب على طلبها شرح فهمها لمبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن لوكاشيفيتش قوله اليوم خلال لقاء غير رسمي عقد في إطار مبادرة بولندا كرئيسة حالية للمنظمة إلى إطلاق الحوار المستأنف حول الأمن الأوروبي: “من المهم بالنسبة لنا أن تكون لدينا رؤية واضحة لكيفية فهم الدول الغربية الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة وطريقة تنفيذها للالتزام الذي قطع عليها بعدم تعزيز أمنها على حساب أمن دول أخرى”.

وأشار لوكاشيفيتش إلى أن موسكو تنتظر من الدول الغربية ردوداً على رسالة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بهذا الشأن وبصفة وطنية وليست جماعية لأن تحليلها سيتيح لموسكو بلورة خطوات لاحقاً في مجال الأمن الأوروبي.

وأوضح مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن المفهوم الشامل لعدم قابلية الأمن للتجزئة تم تبنيه خلال قمة منظمة الأمن والتعاون في اسطنبول عام 1999 لكن المنظمة لم تجد خلال أكثر من عقدين من الزمن إرادة سياسية للبحث عن سبل لبناء مجتمع امن حر ديمقراطي مشترك وغير مجزأ يمتد من فانكوفر إلى فلاديفوستوك.

وكان لافروف أكد في بيان صحفي بعد انتهاء محادثته الهاتفية مع نظيره الأمريكي أنطوني بلينكين الثلاثاء الماضي أن روسيا لن تسمح للولايات المتحدة بالتهرب من الإجابة عن سؤال حول موقفها من الالتزامات التي أخذتها على عاتقها ضمن إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمتعلق بعدم تجزئة الأمن.