ماكرون يدعو إلى الحوار مع روسيا بشأن أزمة أوكرانيا

برلين-سانا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إلى حوار “حازم” مع روسيا لحل الأزمة الأوكرانية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ماكرون قوله بعد مباحثات أجراها مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس البولندي أندجي دودا في برلين: “علينا إيجاد طرق ووسائل معاً للانخراط في حوار حازم مع روسيا” مشدداً على أن هذا هو “المسار الوحيد لتحقيق السلام في أوكرانيا”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد أول أمس أن رفض الأوروبيين الحوار مع روسيا يفقدهم القدرة على تسوية أي نزاع مشدداً على أن الحوار مطلوب لاحتواء الخلافات والتوترات المتصاعدة حالياً على الصعيد الدولي ولا سيما في أوروبا.