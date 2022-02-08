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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
من دبي.. هنا سورية
2022-02-08
الاستخبارات الروسية: واشنطن تحرض لتنفيذ عمليات إرهابية في سورية
2022-02-08
الرابسودي السوري.. عمل موسيقي ملحمي لـ 100 موسيقي ومغن على مسرح (إكسبو 2020 دبي) – فيديو
2022-02-07
مؤتمر إقليمي للفاو بمشاركة سورية.. ومباحثات على هامشه
2022-02-07
اتفاق على توقيع مذكرة تفاهم ثقافية سورية إماراتية لتبادل الخبرات والدعم
2022-02-07
بري: يجب دعوة سورية إلى اجتماع اتحاد البرلمانات العربية
2022-02-07
شعبان تؤكد أهمية الشراكة السورية الإيرانية في العمل الإعلامي
2022-02-07
محليات
اللجنة العليا للتحول الرقمي: سياسة تحول رقمي خاصة بكل وزارة ونظام حوافز وتعويضات للكوادر
2022-02-08
وضع مركز خدمة المواطن في السفيرة بالخدمة
2022-02-08
نساء من السويداء ينجحن بتأسيس مشاريعهن الخاصة
2022-02-08
82 % نسبة تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالنباتات في خبب
2022-02-08
توزيع غراس حراجية بالمجان على العائلات باللاذقية والسويداء
2022-02-08
مساعدات غذائية روسية لـ 400 أسرة في قرية بكسا
2022-02-08
جبهة التحرير ولجنة الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين تكرم أسرى محررين
2022-02-08
رياضة
كيليني قائد يوفنتوس يغيب بسبب الإصابة
2022-02-08
نتائج جيدة لفرسان سورية في بطولة الشارقة الدولية لقفز الحواجز
2022-02-08
برونزيتان لسورية في بطولة الفجيرة الدولية للتايكوندو
2022-02-08
ثماني ميداليات لمنتخب اللاذقية بالمصارعة في بطولة الجمهورية للناشئين
2022-02-08
ياسر البني مدرباً جديداً لفريق النواعير بكرة القدم
2022-02-08
الإيطالية فونتانا تمنح بلادها ذهبية التزلج السريع في دورة الألعاب الأولمبية
2022-02-07
مانشستر يونايتد يعلن إصابة اثنين من لاعبيه بكورونا
2022-02-07
اقتصاد
سوق دير حافر الشعبي بحلب يوفر أكثر من 203 فرص عمل
2022-02-08
الصقيع يلحق أضراراً بمساحات مزروعة بالشوندر السكري في الغاب
2022-02-08
التجاري السوري يوضح سبب استخدام بطاقات صراف بنماذج قديمة
2022-02-08
توزيع غراس حراجية مجانية في طرطوس
2022-02-08
تراجع أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في سبع سنوات
2022-02-08
فرنسا تسجل أسوأ عجز تجاري في تاريخها
2022-02-08
استقرار أسعار الذهب قرب أعلى مستوياته
2022-02-08
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الشريط الأخباري
اللجنة العليا للتحول الرقمي: سياسة تحول رقمي خاصة بكل وزارة ونظام حوافز وتعويضات للكوادر
لجان التسوية في دير الزور وبلدتي السبخة ومسكنة تواصل عملها وسط إقبال لافت
التجاري السوري يوضح سبب استخدام بطاقات صراف بنماذج قديمة
استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في نابلس
في يومها الأول.. تسوية معضمية الشام تشهد إقبالاً كثيفاً من المشمولين بها-فيديو
الاستخبارات الروسية: واشنطن تحرض لتنفيذ عمليات إرهابية في سورية
ضحايا كورونا حول العالم أكثر من 5 ملايين و765 ألف شخص
2022-02-08
معضمية الشام
2022-02-08
manhal
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تصوير: ماهر شمس الدين
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