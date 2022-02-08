بكين: بيع واشنطن الأسلحة لتايوان ينتهك مبدأ الصين الواحدة

بكين-سانا

جددت الصين اليوم مطالبتها الولايات المتحدة لوقف مبيعاتها من الأسلحة لجزيرة تايوان مؤكدة معارضتها الشديدة لهذه الخطوة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان وفق شينخوا أن صفقات بيع الولايات المتحدة الأسلحة لتايوان الصينية تنتهك وبشدة مبدأ الصين الواحدة والبيانات المشتركة الصينية الأمريكية الثلاثة.

وطالب الولايات المتحدة بإلغاء خططها لبيع الأسلحة لتايوان والتوقف فوراً عن أي شكل من أشكال الاتصالات الرسمية مع تايوان تلافياً لمزيد من التدهور في العلاقات الصينية-الأمريكية وقال إن مثل هذه الأعمال من شأنها التسبب بأضرار خطيرة لسيادة الصين ومصالحها الأمنية.

وأشار إلى أن الصين ستتخذ إجراءات شرعية وقوية للدفاع بقوة عن سيادتها ومصالحها الأمنية.

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