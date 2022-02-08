بيسكوف: استمرار تدفق الأسلحة إلى أوكرانيا يزيد التوتر في المنطقة

موسكو-سانا

أكدت روسيا أن مواصلة الغرب عمليات توريد الأسلحة إلى أوكرانيا تزيد من التوتر في المنطقة مشددة على ضرورة وقف هذا التصعيد.

ووفقا لوكالة انترفاكس قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم: “نحن نرى أن الدول الغربية ترسل قوات إلى أوكرانيا وطائرات محملة بأسلحة ومعدات عسكرية فيما تقوم أوكرانيا بتنظيم مناورات تجرب فيها أنواعاً جديدة من التقنيات التي تتلقاها وهذا كله يقود إلى توترات جديدة”.

وشدد بيسكوف على أن هذه الأسباب تجعل وقف التصعيد في المنطقة أمراً “مطلوباً إلى أقصى حد”.

وكان وزير الخارجية الأوكراني ديميتري كوليبا أقر أمس أن كييف تلقت مؤخراً دعماً من شركاء غربيين قدره 5ر1 مليار دولار إضافة إلى أكثر من ألف طن من الأسلحة.

ومنذ عام 2014 تقوم دول حلف شمال الأطلسي “ناتو” بقيادة الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب جيشها الأمر الذي ينتهك بشكل مباشر اتفاقيات مينسك ويؤثر سلباً على التسوية في دونباس.

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