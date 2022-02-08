بذريعة تعزيز حلف (ناتو).. طلائع القوات الأمريكية تصل إلى رومانيا

بوخارست-سانا

وصلت إلى رومانيا اليوم طلائع القوات الأمريكية التي أرسلتها الولايات المتحدة بذريعة تعزيز حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

ونقلت رويترز عن وزير الدفاع الروماني فاسيلي دانكو قوله إن “أول مئة من القوات الأمريكية وصلوا إلى رومانيا اليوم”.

وكانت وحدة عسكرية أمريكية وصلت إلى بولندا قبل أيام قليلة في إطار التحركات التي تقوم بها الولايات المتحدة لتعزيز وجودها العسكري في شرق أوروبا وتحت ذريعة تعزيز دول “ناتو” والرد على “تصاعد التوتر حول أوكرانيا”.

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