الخامنئي: إيران تشهد تطوراً مضطرداً رغماً عن إرادة الاعداء

طهران-سانا

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي أن بلاده تشهد تطوراً مضطرداً رغماً عن إرادة الاعداء وهي مستمرة في تقدمها وأقوى من السابق.

وقال الخامنئي خلال استقباله اليوم حشداً من قادة وكوادر القوة الجوية والدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني إن “أميركا اليوم تتلقى الضربة من حيث لم تحتسب ذلك أبداً” لافتاً إلى أن الرئيسين الأميركيين السابق والحالي عملاً وما زالا يعملان معاً للإطاحة بالبقية الباقية من سمعة أميركا.

ورأى الخامنئي أن الأعداء لا يمتلكون الحنكة في القرارات السياسية ويرتكبون أخطاء فادحة مبيناً أن إيران تكثف جهودها للتصدي لتحركاتهم.

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