قوات النظام السعودي تواصل خروقاتها في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

ارتكبت قوات النظام السعودي ومرتزقتها 112 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن من بين الخروقات 36 خرقا بقصف مدفعي و63 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم الاتفاق.