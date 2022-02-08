الإيطالية فونتانا تمنح بلادها ذهبية التزلج السريع في دورة الألعاب الأولمبية

بكين-سانا

حصدت الإيطالية آريانا فونتانا الميدالية الذهبية في سباق 500 متر تزلج سريع على مضمار قصير ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حالياً في العاصمة الصينية بكين.

ونجحت فونتانا في الفوز بالسباق على منافستها الهولندية سوزان شولتينغ في زمن قدره 49.42 ثانياً وبفارق 8 ثوان عن شولتينغ بينما حصلت حاملة الرقم القياسي الكندية كيم بوتين على الميدالية البرونزية التي سبق لها الحصول عليها في عام 2018.

وتستمر دورة الألعاب الشتوية حتى 20 شباط الجاري وتشهد مشاركة 2900 رياضي من 91 دولة سيتنافسون على 109 ميداليات ذهبية.