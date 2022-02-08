عالم فيروسات روسي يكشف كيفية تطور فيروس كورونا

موسكو-سانا

كشف عالم الفيروسات الروسي بيتر تشوماكوف العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية أن فيروس كورونا سيصبح بعد متحور أوميكرون أكثر عدوى ولكن بالمقابل أقل خطورة.

وأشار تشوماكوف في حديث لراديو سبوتنيك إلى أن الفيروس التاجي المستجد تطور في اتجاه معين ومستمر على هذا المنوال.

وأضاف عالم الفيروسات الروسي: “لقد كانت نسخة ووهان من الفيروس التاجي المستجد غير مكتملة لذلك كان يصيب الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة وكبار السن بصورة خاصة ولكن نتيجة للطفرات العديدة أصبح الفيروس قادرا على إصابة طبقة واسعة من مختلف الأعمار”.

ولفت تشوماكوف إلى أن الاتجاه الرئيسي لتطور الفيروس كان توسيع نطاق التغطية ما جعله ينتشر بين الناس من مختلف الأعمار مضيفاً: “أن تطور الفيروس التاجي المستجد أدى إلى ظهور متحور أوميكرون سريع الانتشار والقادر على اختراق مناعة الأطفال أيضا أي أنه تكيف مع البشر”.

وأشار تشوماكوف إلى أن تطور الفيروس التاجي المستجد سوف يستمر في الاتجاه نفسه وخلال هذه العملية ستقل بصورة ملموسة قدرته المرضية وإلحاق أضرار كبيرة بالجسم وقد ازدادت سرعة انتشاره حالياً وليس مستبعداً زيادتها بالمستقبل.

ووفقا للأطباء يبقى التطعيم الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من الفيروس التاجي المستجد ومتغيراته المعروفة وبالرغم من أنه لا يوفر حماية مئة بالمئة إلا أنه يقلل كثيراً من العواقب المرتبطة بالمرض.