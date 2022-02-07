كورونا تسبب اضطراب الخدمات الصحية في 90 بالمئة من دول العالم

جنيف -سانا

كشفت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية حول تأثيرات جائحة فيروس كورونا عن تعطل واضطراب الخدمات الصحية الأساسية ومن بينها برامج التطعيم الأساسية وعلاج أمراض مثل الإيدز في 92 بالمئة من بين 129 دولة شملتها الدراسة.

ونقلت رويترز عن المنظمة قولها في بيان أرسل للصحفيين اليوم إن “الدراسة المسحية التي أجريت في تشرين الثاني وكانون الأول 2021 أظهرت أن الخدمات تأثرت بشدة مع عدم حدوث تحسن أو حدوث تحسن طفيف لا يذكر عن المسح السابق في أوائل 2021 حيث تدهور مستوى الرعاية العاجلة التي تشمل خدمات الإسعاف وخدمات الطوارئ حيث سجلت 36 بالمئة من البلدان اضطرابات في الخدمات مقابل 29 بالمئة فقط في أوائل 2021 و21 بالمئة في الدراسة الأولى في 2020 وتعطلت عمليات اختيارية على غرار استبدال أو تقويم مفاصل الورك والركبة في 59 بالمئة من الدول وسجلت أيضاً فجوات أو أوجه قصور في الرعاية الخاصة بإعادة التأهيل وتسكين أوجاع المرضى بأمراض خطيرة في نحو نصف الدول.

وأضاف البيان أن نتائج الدراسة تسلط الضوء على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التحديات الكبرى أمام الأنظمة الصحية وعودة الخدمات وتخفيف تأثيرات الجائحة.

وأرجع بيان منظمة الصحة العالمية هذا الكم من الاضطرابات إلى “مشكلات في النظم الصحية موجودة من قبل وكذلك تراجع الطلب على الرعاية”.