كييف تقر بتسلم أكثر من ألف طن أسلحة من الغرب

كييف- سانا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني ديميتري كوليبا اليوم أن كييف تلقت مؤخراً دعماً من شركاء غربيين قدره 5ر1 مليار دولار إضافة إلى أكثر من ألف طن من الأسلحة.

ونقلت سبوتنيك عن كوليبا قوله أن أوكرانيا تتلقى مساعدة سياسية وأمنية معززة ودعماً اقتصادياً تجاوز حجمه الإجمالي خلال هذه الأسابيع والأشهر 5ر1 مليار دولار مشيراً إلى أن حجم تسليم الأسلحة الدفاعية والمعدات العسكرية إلى أوكرانيا بلغ أكثر من ألف طن.

واعتبر كوليبا أن المستويات القياسية للدعم لها أهمية سياسية فهي تعزز موقف أوكرانيا على طاولة المفاوضات.

يذكر أنه منذ عام 2014 تقوم دول حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب جيشها الأمر الذي ينتهك بشكل مباشر اتفاقيات مينسك ويؤثر سلباً على التسوية في دونباس.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة تشارك بريطانيا وكندا وفرنسا وبولندا وتركيا وليتوانيا وجمهورية التشيك وبلغاريا ورومانيا وإستونيا في عمليات تسليم بلغ مجموعها مليارات الدولارات.

ويجري كل هذا على خلفية التوتر القائم بين روسيا والغرب الذي يتهم موسكو بالتحضير لغزو أراضي جارتها الشيء الذي تنفيه روسيا مؤكدة أنها ليست في وارد تنفيذ أي اعتداء على أراضي أوكرانيا.