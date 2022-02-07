 منتخب سورية لكرة اليد بفئة الناشئين يفوز على نظيره الأردني ودياً

عمان-سانا

فاز منتخب سورية لكرة اليد بفئة الناشئين على نظيره الأردني بنتيجة 24-23 هدفاً في اللقاء الودي الثاني الذي أقيم اليوم في العاصمة الأردنية عمان.

وكان منتخبنا تعادل مع منتخب الأردن بنتيجة 33-33 هدفاً في المباراة الودية الأولى التي أقيمت أمس الأول ضمن معسكر منتخبنا الاستعدادي لبطولة آسيا التي ستقام في شهر حزيران القادم والتي سيتحدد مكان إقامتها لاحقاً.

وتبقى لمنتخبنا في معسكره التدريبي مباراة ثالثة مع نظيره الأردني ستقام بعد غد الأربعاء.

محمد الخاطر

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