التسوية في مسكنة بريف حلب

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بمشاركة سورية.. انطلاق مؤتمر إقليمي للفاو
2022-02-07
سورية تجدد إدانتها للحصار الاقتصادي الأمريكي على كوبا
2022-02-07
وزيرة الثقافة تبحث تطوير العلاقات الثقافية مع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات
2022-02-06
بحث سبل تطوير العلاقات الثقافية بين سورية وكوريا الديمقراطية
2022-02-06
(تعرف)… أغنية جديدة للفنانة سمر بلبل
2022-02-06
إقبال شديد على الإصدارات السورية في معرض القاهرة الدولي للكتاب
2022-02-05
موسكو: مجموعة من سفن الإنزال الروسية وصلت مرفأ طرطوس
2022-02-04
محليات
بدء العمل بمركز خدمة المواطن في صلخد
2022-02-07
تشديد العقوبات بحق وسائط النقل المتسربة من العمل في اللاذقية
2022-02-07
إعادة تشغيل 5 آبار بعد صيانتها وإصلاحها بالسويداء
2022-02-07
تضرر 2030 طناً من محاصيل البيوت المحمية في حمص
2022-02-07
درعا: نسبة توزيع السكر المدعوم تصل إلى 85 % والرز إلى 76 %
2022-02-07
صرف المكافآت الشهرية للمستفيدين من برنامج دعم المسرحين مستمر لنهاية آذار
2022-02-07
أجواء غائمة جزئياً مع بقاء الفرصة لهطل أمطار متفرقة
2022-02-07
رياضة
بريطانيا وايرلندا تتقدمان لاستضافة بطولة أوروبا 2028
2022-02-07
يوفنتوس يدخل المربع الذهبي بالدوري الإيطالي
2022-02-07
باريس سان جيرمان يهز شباك ليل بخماسية
2022-02-07
ريال مدريد يتغلب على غرناطة في الدوري الإسباني
2022-02-06
منتخب السنغال بطل إفريقيا بكرة القدم لأول مرة في تاريخه
2022-02-06
برشلونة يفوز على أتلتيكو مدريد برباعية
2022-02-06
خسارة الطليعة أمام الوثبة في دوري الشباب بكرة السلة
2022-02-06
اقتصاد
بمشاركة سورية.. انطلاق مؤتمر إقليمي للفاو
2022-02-07
ارتفاع أسعار الذهب
2022-02-07
ملتقى حواري يناقش ثلاثية الانتعاش الاقتصادي
2022-02-07
ارتفاع إنتاج شركة الطاقة الروسية (لوك أويل) العام الماضي
2022-02-07
تراجع الإنتاج الصناعي الألماني أواخر العام الماضي
2022-02-07
توزيع غراس حراجية على الأهالي في سلمية
2022-02-07
الحسكة.. تسويق أكثر من 11 ألفاً و500 طن من الخضار الشتوية
2022-02-07
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