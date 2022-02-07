بدء العمل بمركز خدمة المواطن في صلخد

السويداء-سانا

بدأ مركز خدمة المواطن في مدينة صلخد بريف السويداء اليوم تقديم خدماته للمواطنين وذلك في إطار الجهود الرامية لتبسيط الإجراءات أمامهم.

وأوضح رئيس مجلس مدينة صلخد باسل الشوفي في تصريح لمراسل سانا أن المركز يقدم مبدئياً خدمات السجل العدلي “غير محكوم” ووثائق غير موظف والخدمات الخاصة بالشؤون المدنية بما فيها بيانات الزواج والوفاة والولادة والطلاق وإخراج القيد الفردي والعائلي مشيرا إلى أن توسيع نطاق الخدمات بالمركز سيتم خلال الفترة القادمة.

ونوه الشوفي بأهمية المركز في تخفيف أعباء التنقل عن المواطنين في منطقة صلخد إضافة إلى أن المركز يقدم خدماته طوال أيام الدوام الرسمي ودون التقيد بمواعيد انقطاع التيار الكهربائي.

يشار إلى أن مركز خدمة المواطن في مدينة صلخد يقع ضمن مبنى تابع لفرع المؤسسة السورية للتجارة.

عمر الطويل