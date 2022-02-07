تراجع الإنتاج الصناعي الألماني أواخر العام الماضي

برلين-سانا

أظهرت بيانات رسمية اليوم أن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض في شهر كانون الأول الماضي إذ تضرر أكبر اقتصاد في أوروبا في أواخر العام الماضي بفعل أزمات في سلاسل التوريد.

وقال مكتب الإحصاءات الألماني الاتحادي وفق ما نقلت وكالة رويترز “إن الإنتاج الصناعي بالبلاد نزل 0.3 بالمئة على أساس شهري بعد ارتفاع 0.3 بالمئة في قراءة معدلة بالزيادة لشهر تشرين الثاني الماضي”.

وكان أعلن في شهر كانون الثاني الماضي ان الاقتصاد الألماني انكمش بنحو واحد بالمئة في الربع الأخير من عام 2021 حيث أدى ظهور متحور أوميكرون إلى تراجع الإنتاج وارتفاع معدل التضخم.

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