موسكو: سيناريو الهجوم على أوكرانيا اختراع أمريكا وبريطانيا

موسكو-سانا

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الولايات المتحدة وبريطانيا اخترعتا مسألة سيناريو الهجوم الروسي المزعوم على أوكرانيا لتحويل الانتباه عن أزماتهم السياسية وخلق انتصار وهمي.

وكتبت زاخاروفا على قناتها في تيليغرام وفقاً لوكالة نوفوستي: الهجوم المزعوم سيمثل فرصة بالنسبة لهم لتحويل الانتباه عن أزماتهم السياسية وفرصة لاستنزاف المليارات لتسليح “الديمقراطيات الهشة” وطريقة لإحياء صورة “الذي لا يهزم” بعد الفشل الأفغاني مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي ليس طرفاً محايداً في الصراع الأوكراني وهو يعتبر أوكرانيا مجال نفوذه.

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