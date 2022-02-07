القوات العراقية تقبض على ثلاثة إرهابيين في نينوى

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض على ثلاثة إرهابيين خلال عملياتها الأمنية في ملاحقة فلول الإرهابيين في محافظة نينوى شمال البلاد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني اليوم في بيان أورده موقع السومرية نيوز بأن قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى تمكنت من إلقاء القبض على خلية إرهابية مؤلفة من ثلاثة عناصر تعمل فيما يسمى مفارز الدعم اللوجستي قرب أحد مخارج نينوى الرابطة مع محافظة صلاح الدين كما تم ضبط أسلحة ومتفجرات بحوزتهم.

وكانت القوات العراقية ألقت القبض أمس على أربعة إرهابيين في محافظة نينوى.

من جهة أخرى أعلنت هيئة الحشد الشعبي اليوم انطلاق عملية أمنية في قاطع عمليات صلاح الدين.

وذكرت الهيئة في بيان أن قوة مشتركة من قيادتي عمليات صلاح الدين للحشد والجيش نفذت عملية أمنية في قاطع عمليات صلاح الدين.

وكانت أطلقت القوات العراقية المشتركة امس عملية تفتيش واسعة لملاحقة فلول إرهابيى تنظيم “داعش” شرق محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

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