إندونيسيا تمنع دخول السائحين الأجانب لإبطاء موجة انتشار كورونا

جاكرتا-سانا

أعلنت وزارة المواصلات الإندونيسية أن البلاد منعت مؤقتاً دخول السائحين الأجانب للبلاد عبر مطار جاكرتا في محاولة لإبطاء موجة انتشار فيروس كورونا الناتجة عن المتحور أوميكرون.

ونقلت وكالة رويترز عن الوزارة قولها في بيان اليوم “إن الإجراءات الجديدة تنطبق على السياح الأجانب والإندونيسيين الذين سافروا للخارج لقضاء عطلات” مشيرة الى انه بإمكان السياح القادمين من الخارج الوصول إلى مطار بالي بالإضافة إلى مطاري باتام وتانجونج بينانج في جزر رياو بالقرب من سنغافورة.

وتشهد إندونيسيا قفزة في أعداد الإصابات حيث سجلت أكثر من 36 ألف إصابة جديدة أمس وبلغت نسبة إشغال أسرة المستشفيات في العاصمة 63 بالمئة.

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