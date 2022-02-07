الصين تجدد دعوتها للتعددية في النظام الدولي

بكين-سانا

جددت الصين دعوتها الى ممارسة التعددية الحقيقية في النظام الدولي على أساس ميثاق الأمم المتحدة مؤكدة التزامها بدعم الدور الأساسي للأمم المتحدة في الشؤون الدولية.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بكين إن “الصين دعت دائماً إلى ممارسة التعددية الحقيقية وتعتقد أنه لا يوجد سوى نظام واحد في العالم وهو النظام الدولي وفي القلب منه الأمم المتحدة وهناك مجموعة واحدة فقط من القواعد وهي الأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية على أساس ميثاق الأمم المتحدة” مؤكداً أن الصين تدعم بقوة دور الأمم المتحدة الأساسي في الشؤون الدولية.

وأشار وانغ إلى أن حضور غوتيريش حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية يعكس دعم الأمم المتحدة لهذه الفعالية الرياضية مؤكداً أن بلاده ستفي بوعدها الجاد بتقديم دورة ألعاب أولمبية سلسة وآمنة ورائعة إلى العالم.

من جهته أعرب غوتيريش عن تقديره للدور الحيوي طويل المدى للصين في دعم التعددية والمشاركة في حفظ السلام وتعزيز التنمية قائلاً إن “الأمم المتحدة تدعم مبادرة التنمية العالمية التي اقترحها الرئيس شي جين بينغ ومستعدة للتعاون مع الصين في هذا الصدد”.