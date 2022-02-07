منتخب السنغال بطل إفريقيا بكرة القدم لأول مرة في تاريخه

ياوندي- سانا

توج منتخب السنغال بلقب بطل كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم لأول مرة في تاريخه إثر فوزه على منتخب مصر بركلات الترجيح في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب باول بيا ستاديوم بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وانتهى الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين من المباراة بالتعادل السلبي ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي جاءت لصالح السنغال بتسجيلها 4 ركلات مقابل ركلتين لمصر.

سجل لمصر أحمد سيد زيزو ومروان حمدي بينما أهدر محمد عبد المنعم ومهند لاشين فيما سجل للسنغال كاليدو كوليبالي وعبدو ديالو وبامبا ديانج وساديو ماني بينما أهدر بونا سار.

وأحرز المنتخب السنغالي لقب البطولة لأول مرة في تاريخه بعد خسارته في نهائي النسختين الماضيتين ونهائي نسخة عام 2002 في حين حصد المنتخب المصري لقب البطولة سبع مرات من قبل وهو رقم قياسي آخرها كان عام 2010 .