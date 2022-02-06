وزيرة الثقافة تبحث تطوير العلاقات الثقافية مع اتحاد كتاب وأدباء الإمارات

أبو ظبي-سانا

بحثت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح مع مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات العربية المتحدة سبل تطوير التعاون والعلاقات الثقافية بين الجانبين.

وتم التطرق خلال اللقاء مع رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات سلطان العميمي وعدداً من أعضاء المجلس إلى العلاقات الفكرية والأدبية بين الجانبين وخططهما الاستراتيجية في بناء الفكر ودعم اللغة العربية وآليات التعاون الممكنة لدعم خطط الترجمة والنشر.

وأكد الجانبان أهمية اللغة العربية باعتبارها رافعة هامة للفكر في عصر التكنولوجيا.

حضر اللقاء سفير سورية لدى الامارات الدكتور غسان عباس والوزير المفوض فى السفارة رانية الرفاعى.

في سياق متصل كرمت وزيرة الثقافة فريق المتطوعين في الجناح السوري في معرض إكسبو 2020 دبي وشكرتهم على الجهد الذي بذلوه لإنجاح المشاركة السورية وعلى عملهم ليظهر الجناح بالشكل الذي يليق بسورية.

ووزعت مشوح شهادات التقدير والجوائز على العاملين والمتطوعين في الجناح.