ضبط مستودع يحتكر 2200 كيلوغرام حليب مجفف بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق مستودعاً للمواد الغذائية لاحتكاره 2200 كيلوغرام حليب مجفف ومعمل حلويات وسوبرماركت لحيازة مواد منتهية الصلاحية.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق سائر شيحا أن عناصر المديرية ضبطوا مستودع مواد غذائية في الكسوة بمخالفة احتكار مادة عن التداول بقصد التأثير بتموين السوق حيث تم حجز الكمية المضبوطة وهي 2200 كغ تقريباً من الحليب المجفف.

ووفق شيحا تم ضبط معمل حلويات في جرمانا بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية بكمية 300 كيلوغرام من القطر الصناعي وضبط سوبر ماركت في المليحة بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية.

وأشار شيحا إلى أنه تم تنظيم الضبوط بحق المخالفين وفق المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

علي عجيب