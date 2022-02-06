طلاب صباح فخري يعزفون موسيقا كلاسيكية

حلب-سانا

احتضن مسرح نقابة الفنانين في مدينة حلب اليوم أمسية موسيقية لطلاب معهد صباح فخري بالتعاون مع مديرية ثقافة حلب بقيادة المايسترو أنس سرو.

وأوضح الفنان عبد الحليم حريري رئيس فرع حلب لنقابة الفنانين أن الأمسية تهدف إلى تعويد الطالب على العزف من المسرح وممارسة العمل الفني الحقيقي مبينا أن طلاب المعهد بذلوا جهدا كبيراً لإنجاز هذه الأمسية تأكيدا على دور هذا الصرح الأكاديمي واستمراره بالعطاء لرفد الحركة الفنية في حلب بالعازفين والفنانين.

وبين الفنان أنس سرو أن الأمسية تضمنت مقطوعات موسيقية كلاسيكية لمؤلفين عالميين إضافة إلى مقطوعات للموسيقار عمر خيرت واصفاً الأمسية بإنها فرصة للعازفين من طلاب معهد صباح فخري لتقديم مواهبهم بمشاركة مجموعة من الاأاتذة المخضرمين.

ولفت الفنان الشاب عمر سواس عازف الكمان إلى أهمية مثل هذه الأمسيات كون الموسيقا غذاء للروح.

زينب شحود