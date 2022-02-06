شبابنا والإبداع .. لقاء تفاعلي في ثقافي حماة

حماة-سانا

ضمن إطار دعم الشباب ومواهبهم أقامت مديرية الثقافة بحماة بالتعاون مع فريق مئة كاتب وكاتبة محاضرة ولقاء تفاعلياً بعنوان “شبابنا والإبداع”.

وركزت المحاضرة التي أدارها عبادة دعدوش المدرب الوطني والمتحدث التحفيزي حول أهمية دور الشباب في صناعة الإبداع ومدى تأثيرهم الفعال في نهضة المجتمع من خلال الطموح والموهبة وتحديد الهدف وتعزيز الثقة بالنفس لتحقيق النجاح.

وتحدث المحاضر عن أساسات الإبداع وهي الموهبة والقدرة والهدف والرغبة وأهمية التخصص والتدريب في عملية الإبداع ودور التدريب والعمل الذي يعطينا الأمل ويدفعنا لتحسين نتائجنا مع كل مرة.

وتبع اللقاء لقاء أدبي لمجموعة من الشباب قدموا قصائد وقصص قصيرة وخواطر أدبية.