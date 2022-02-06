برشلونة يفوز على أتلتيكو مدريد برباعية

مدريد-سانا

فاز برشلونة على ضيفه أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف برشلونة كل من اللاعبين جوردي ألبا وبابلو مارتن باييز ورونالد أراوخو ودانييل ألفيس في الدقائق الـ 10 والـ 21 والـ 43 والـ 49 على الترتيب.

بينما سجل ثنائية أتلتيكو مدريد كل من اللاعبين يانيك فيريرا كاراسكو ولويس سواريز في الدقيقتين الـ 8 والـ 58 على الترتيب من زمن اللقاء.

وأكمل برشلونة المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ 69 بعد طرد ظهيره الأيمن داني ألفيس.

وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 38 نقطة ليحل في المركز الرابع في جدول ترتيب “الليغا” بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 36 نقطة في المركز الخامس.