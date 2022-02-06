خسارة الطليعة أمام الوثبة في دوري الشباب بكرة السلة

حماة-سانا

خسر فريق الطليعة أمام ضيفه الوثبة بنتيجة 70-52 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية بحماة ضمن الجولة الثانية من إياب المجموعة الوسطى لبطولة دوري كرة السلة للشباب تحت الـ 19 عاماً.

وحسم الوثبة نتيجة الأرباع الاربعة لمصلحته بواقع 18-12 للأول و 14-7 للثاني و15-12 للثالث و23-21 نقطة للرابع.

وكان الطليعة قد فاز في مباراته الأولى بمرحلة الإياب على جاره الطليعة بنتيجة 680-50 نقطة.

ويشارك في المجموعة الوسطى أندية الكرامة والوثبة ومحردة والطليعة والنواعير تلعب فيما بينها ذهاباً وإياباً.