توزيع غراس حراجية بشكل مجاني على العائلات بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أعلنت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة ريف دمشق توزيع غراس حراجية بشكل مجاني للمواطنين الراغبين بدءاً من الغد وذلك في إطار مبادرة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تحت شعار (غاباتنا ماضينا حاضرنا مستقبلنا).

وأوضح رئيس دائرة الحراج في المحافظة المهندس بلال الشلي في تصريح لمراسلة سانا أن الحملة مستمرة لنهاية شهر نيسان المقبل وتشمل توزيع 5 غراس حراجية لكل عائلة تتنوع بين السرو والصنوبر الثمري والنخيل بأنواعه وغيرها لافتاً إلى أن الحملة ستبدأ في دوما وحرستا والمليحة على مدار 4 أيام بهدف تشجيع الأسر على الزراعة وإعادة الغطاء النباتي إلى ما كان عليه.

وأشار الشلي إلى أنه سيتم في نهاية كل أسبوع وضع برنامج جديد يشمل بلدات وقرى أخرى في المحافظة مؤكداً أن هناك عدداً كافياً من الغراس لتغطية الاحتياجات ويمكن للمواطنين الحصول على الغراس مجاناً من مشاتل عقربا والدوير وميسلون ونبع بردى خلال فترة الدوام الرسمي.

سفيرة إسماعيل