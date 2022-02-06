تخصيص أربع حافلات نقل داخلي لبلدتي يلدا وكناكر

ريف دمشق-سانا

سيرت محافظة ريف دمشق أربع حافلات للنقل الداخلي إلى بلدتي يلدا وكناكر بما يخدم أهالي وطلاب المنطقة ويخفف من أعباء وصولهم إلى مدينة دمشق.

عضو المكتب التنفيذي المسؤول عن قطاع النقل في المحافظة عامر خلف أوضح لمراسلة سانا أنه تلبية لاحتياجات الأهالي في البلدتين تم تخصيص يلدا بثلاث حافلات وكناكر بواحدة تنطلق يوميا في الساعة السادسة والنصف من أمام مقر المجلس المحلي في البلدتين والعودة في الثالثة ظهراً من البرامكة (من أمام الموقف الذي بجانب وكالة سانا) بدمشق.

وأشار خلف إلى أن الحافلات تجول بعدد من محاور البلدتين لاستقطاب جميع الأهالي الذين يقصدون دمشق صباحاً بهدف العمل أو الدراسة للتخفيف من معاناتهم في التنقل لافتاً إلى أن المحافظة مستمرة بمد قرى وبلدات الريف بالحافلات تدريجياً فور توفرها.

سفيرة إسماعيل