أكثر من 140 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا بشكل كامل في دمشق

دمشق-سانا

بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا بشكل كامل في محافظة دمشق 140747 شخصاً فيما بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى 239118 ومن حصل على التطعيم بجرعة داعمة معززة 791 حسب مدير صحة دمشق الدكتور محمد سامر شحرور.

وبين الدكتور شحرور في تصريح لمراسلة سانا أنه تم لحظ زيادة كبيرة في الإقبال على التطعيم في محافظة دمشق عبر 43 مركزاً صحياً و24 فريقاً جوالاً لافتاً إلى أن الفرق الجوالة تغطي المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والمولات إضافة إلى التنسيق مع مديرية أوقاف دمشق للاستمرار في تقديم اللقاح في المساجد والكنائس.

وشدد شحرور على ضرورة تلقي اللقاح لكونه السبيل الوحيد للتخفيف من شدة الإصابة وأعراضها والتقليل من وصول الحالات لمرحلة القبول في العناية المشددة مؤكداً أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية كارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد المكاني.

راما رشيدي

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