مقتل خمسة جنود باكستانيين بإطلاق نار من اتجاه أفغانستان

إسلام أباد-سانا

أعلن الجيش الباكستاني اليوم مقتل خمسة من جنوده بإطلاق نار من اتجاه أفغانستان.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جهاز العلاقات العامة التابع للجيش الباكستاني قوله في بيان إن الهجوم وقع في منطقة كورمه في إقليم خبر بختونخوا معرباً عن إدانة باكستان بشدة استخدام الإرهابيين للأراضي الأفغانية في تنفيذ اعتداءات على جنودها.

بدورها أعلنت “حركة طالبان باكستان” الإرهابية مسؤ وليتها عن الهجوم.

وأعلنت السلطات الباكستانية قبل ثلاثة أيام مقتل 15 مسلحاً وأربعة جنود باشتباكات مسلحة وقعت في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد.

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