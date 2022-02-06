كازاخستان: إلغاء المستوى العالي للتهديد الإرهابي في ألماتا

نور سلطان-سانا

أعلن مقر إدارة عمليات مدينة ألماتا الكازاخستانية لمكافحة الإرهاب أنه سيتم إلغاء المستوى العالي للتهديد الإرهابي في المدينة اعتباراً من غد.

ونقلت سبوتنيك عن المقر قوله في بيان اليوم: إن هذا القرار جاء بعد استقرار الوضع في ألماتا واستتباب الأمن فيها بعد الأعمال التخريبية التي شهدتها مؤخراً.

وكانت مدن كازاخستانية عدة وفي مقدمتها ألماتا شهدت مطلع العام الحالي موجة أعمال عنف وشغب من مجموعات تخريبية مسلحة قبل أن تتمكن السلطات بمساعدة قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من استعادة الأمن والاستقرار في عموم البلاد.

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