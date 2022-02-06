دمشق-سانا

نفذت محافظة دمشق بالتعاون مع المنتدى الوطني السوري التنموي حملة تشجير في باب شرقي بدمشق.

وبين مدير الحدائق في المحافظة المهندس سومر فرفور في تصريح لـ سانا أن الحملة شملت زراعة عشرات الأشجار الحراجية والزينة من نوع العفص (تويا) والسرو والصنوبر والزيتون والزنزرخت في الحوض المحاذي لسور دمشق وبحديقة (ضرار) مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن حملات التشجير التي تقوم بها المحافظة لزيادة المساحات الخضراء والحفاظ على البيئة.

بدوره المهندس سامي سرياني رئيس مجلس إدارة المنتدى بين أن هذه الحملة لتكريس ثقافة زراعة الأشجار التي تعد رئة المدينة ورسالة لكل شخص للحفاظ على الطبيعة وخاصة الأشجار لزيادة الغطاء الأخضر.

وكرم رئيس وأعضاء المنتدى عمالا من مديرية الحدائق تقديراً لجهودهم التي يبذلونها في عملهم.

فراس صافي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency