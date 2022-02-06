ناسا تطلق مركبة فضائية لدراسة كويكب صغير قريب من الأرض

واشنطن-سانا

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أنها ستطلق مركبة فضائية لاكتشاف كويكب صغير قريب من الأرض.

وحسب ما ذكرت الوكالة في بيان لها ستزور مركبة (ان اي ايه سكوت) أصغر كويكب (تدرسه مركبة فضائية) على الإطلاق وستصل إلى هناك من خلال إطلاق شراع شمسي ما يجعلها أول مهمة للفضاء العميق من نوعها.

والهدف هو كويكب (جي اي 2020) الذي يقل حجمه عن 18 متراً وستستخدم المركبة الفضائية الكاميرا العلمية الخاصة بها لإلقاء نظرة فاحصة وقياس حجم جسم هذا الكويكب وشكله ودورانه وخصائص سطحه أثناء البحث عن أي غبار وحطام.

ونظراً لأن دقة الكاميرا تقل عن 4 بوصات لكل بكسل فسيكون الفريق العلمي للمهمة قادراً على تحديد ما إذا كان الكويكب صخرة أو يتكون من صخور أصغر وغبار متكتلين معا مثل بعض الكويكبات الأكبر (بينو).

وتهدف المهمة أيضاً إلى اختبار تقنية الشراع الشمسي في الفضاء العميق فعند إطلاقه من حامله سيستخدم الشراع المصنوع من طفرات سبائك الفولاذ المقاوم للصدأ ليشبه المرآة مستفيداً من الفوتونات الشمسية في عملية الدفع والتحرك وفق وصف الوكالة.