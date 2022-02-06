مصرع 3 أشخاص وتزايد الأضرار جراء الإعصار (باتسيراي) في مدغشقر

أماسيبوتسي غار-مدغشقر-سانا

أعلنت السلطات في مدغشقر اليوم مصرع ثلاثة اشخاص جراء الإعصار باتسيراي الذي يشكل تهديداً خطراً جداً على المنطقة مع رياح تزيد سرعتها على 200 كيلومتر في الساعة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر حكومية قولها اجتاح الإعصار باتسيراي مناطق جنوب شرق البلاد مساء أمس وخلف أضراراً جسيمة في عدد من البلدات وكانت بلدة نوزي فاريكا الأكثر تضرراً حيث دمرت معظم المباني وعزلت البلدة عن محيطها بسبب الفيضانات وانقطاع التيار الكهربائي والخدمات الأخرى.

وأفادت إذاعة مدغشقر الحكومية بأن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم إثر انهيار منزلهم بفعل الإعصار كما دمرت أسطح المدارس والكنائس التي كانت مجهزة لإيواء النازحين.

واجتاح باتسيراي الأراضي الداخلية في وقت متأخر مساء أمس وضرب الساحل الشرقي للجزيرة الواقعة في المحيط الهندي رافقه هطول غزير للأمطار ورياح شديدة السرعة وسط توقعات بأن يؤدي الاعصار إلى تهجير نحو 150 ألف شخص.

وحذر المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الامم المتحدة من أن آثار الإعصار باتسيراي في مدغشقر ستكون كبيرة بما في ذلك المناطق التي كانت ضربتها العاصفة آنا في كانون الثاني الماضي فيما توقعت مديرة برنامج الأغذية العالمي لمدغشقر باسكوالينا دي سيريو أزمة كبيرة في الجزيرة حيث يمكن أن يؤثر الإعصار على أكثر من 600 ألف شخص بينهم 150 ألف نازح.

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