من استقبال طلبات التقدم للمسابقة المركزية في السبخة

الأحد / 6 / 02 / 2022
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
(تعرف)… أغنية جديدة للفنانة سمر بلبل
2022-02-06
إقبال شديد على الإصدارات السورية في معرض القاهرة الدولي للكتاب
2022-02-05
موسكو: مجموعة من سفن الإنزال الروسية وصلت مرفأ طرطوس
2022-02-04
معرض إشراقات 2022 في دبي نافذة للفن التشكيلي السوري
2022-02-03
موسكو: الطريق الوحيد لضمان الأمن في سورية هو استعادة الدولة سيطرتها على كامل أراضيها
2022-02-03
السفير خضور: سورية بذلت جهوداً كبيرة للتصدي لمحاولات الاتجار بالمخدرات ومهربيها ومصنعيها
2022-02-03
مباحثات سورية عراقية في مجال المياه وتحديات الواقع المائي
2022-02-03
محليات
حملة تشجير في باب شرقي بدمشق
2022-02-06
مالية السويداء تبدأ صرف مكافأة المسرحين من خدمة العلم
2022-02-06
ورشة عمل حول تحسين دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية
2022-02-06
استمرار تقديم مساعدات إغاثية للأسر النازحة من الأحياء الجنوبية بالحسكة
2022-02-06
إنجاز مشاريع خدمية وتأهيل منازل متضررة في الزبداني
2022-02-06
حملة لتأهيل الحدائق في مدينة جبلة
2022-02-06
درعا.. بدء توزيع المكافأة على المسرحين من الخدمة الإلزامية
2022-02-06
رياضة
ملبورن فيكتوري يتوج بكأس أستراليا لكرة القدم
2022-02-06
روسيا تحرز أولى ميدالياتها الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية
2022-02-06
ميلان يفوز على إنتر في الدوري الإيطالي
2022-02-06
الأهلي المصري يتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية
2022-02-05
الكاميرون تنال برونزية كأس الأمم الأفريقية
2022-02-05
غيابات مؤثرة في تشكيلة ريال مدريد أمام غرناطة
2022-02-05
منافسات قوية في بطولة الجمهورية للمصارعة لفئة الناشئين
2022-02-05
اقتصاد
غداً ملتقى الحوار الاقتصادي الثالث في شيراتون دمشق
2022-02-06
ارتفاع مؤشر الاستثمارات الخارجية الإيرانية بنسبة 90 بالمئة
2022-02-05
200 ألف وظيفة خسارة الاقتصاد الكندي جراء المتحور أوميكرون
2022-02-05
الكشف عن إجمالي الخسائر في قطاع النفط منذ بداية الحرب على سورية
2022-02-05
حمص وحماة الأكثر تمويلاً لمشاريع الطاقات المتجددة بأكثر من 3 مليارات ونصف المليار ليرة
2022-02-05
غرام الذهب يرتفع ثلاثة آلاف ليرة في السوق المحلية
2022-02-05
ارتفاع صادرات الصين من المنتجات الميكانيكية والكهربائية
2022-02-05
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الشريط الأخباري
مجلس الوزراء: كل موظف أو متقاعد تم استبعاده من الدعم بسبب امتلاكه سيارة واحدة تتم إعادة الدعم له
افتتاح مركز في السبخة لاستقبال طلبات المتقدمين لمسابقة التوظيف المركزية
تواصل عمليات التسوية في مركزي السبخة ومسكنة بريفي الرقة وحلب
الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل أمطار متفرقة
ميليشيا (قسد) تواصل حصار حيي الزهور وغويران وسط ازدياد معاناة الأهالي
الجهات المعنية تواصل تسوية أوضاع الراغبين في محافظات دير الزور والرقة وحلب
استمرار عملية التسوية في مدينة الكسوة ومحيطها
استئناف الامتحانات الفصلية في كليات ومعاهد فرع جامعة الفرات في الحسكة
من استقبال طلبات التقدم للمسابقة المركزية في السبخة
2022-02-06
المسابقة المركزية في السبخة
2022-02-06
sami
سابق
مجلس الوزراء: كل موظف دائم أو مؤقت أو متقاعد مدني أو عسكري معين على سلم الرواتب والأجور، وتم استبعاده من الدعم بسبب امتلاكه سيارة واحدة فقط، تتم إعادة الدعم له بعد تقديمه طلب اعتراض على الموقع الالكتروني والتدقيق به بغض النظر عن تاريخ تملُّكه للسيارة
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