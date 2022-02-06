ما أسباب نزيف الأنف في الشتاء؟

موسكو-سانا

يرافق بعض الأشخاص في فصل الشتاء حالة مزعجة تتمثل بنزيف الأنف بشكل متكرر.

وكالة سبوتنيك الروسية نقلت عن الطبيبة الروسية ديانا كيم قولها إن حدوث نزيف في الأنف في فصل الشتاء حالة غير خطيرة ولكنها مزعجة، ويعود سببها لتأثير التغيرات في درجات ‏الحرارة ومستويات الرطوبة على الغشاء المخاطي للأنف.‏

‏وعزت الطبيبة حدوث النزيف لسببين الأول أنه “في فصل الشتاء يحدث ترقق في الغشاء المخاطي للأنف، و أنظمة التدفئة في ‏المنازل والسيارات تجفف الهواء، بينما يتسبب الصقيع في الشوارع في تلف الغشاء المخاطي ‏للأنف ونتيجة لهذا التعرض، يصبح أكثر عرضة لخطر النزيف”.‏

أما السبب الثاني هو “التغيرات في الضغط الجوي الذي يتغير غالباً في فصل الشتاء وعندما يكون زيادة في الضغط الجوي، ‏يمكن أن تتلف الأوعية. وهذا يؤدي مرة أخرى إلى نزيف في الأنف”.‏

ونصحت الطبيبة أي شخص يعاني من نزيف أنفي متكرر في الشتاء استشارة طبيب ‏مختص (أنف أذن حنجرة) أو طبيب مختص بأمراض الدم.‏

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