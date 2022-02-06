إصابة 4 متظاهرين جراء اصطدام سيارة مع حشد من المحتجين بكندا

أوتاوا-سانا

أصيب 4 متظاهرين بجروح جراء اصطدام سيارة مع حشد من المحتجين للمطالبة برفع القيود المفروضة في البلاد لمكافحة فيروس كورونا وذلك في مقاطعة مانيتوبا الكندية.

وأفادت قناة (سي تي في) الكندية بأن “الحادث وقع الليلة الماضية أمام مقر المجلس التشريعي لمقاطعة مانيتوبا عندما قامت سيارة رباعية الدفع بصدم الحشود المتجمعة في المكان ودهست أربعة أشخاص”.

وأشارت الشرطة إلى أن التحقيق مع السائق الذي تم اعتقاله لا يزال جارياً لمعرفة دوافعه.

ويشهد العديد من المدن الكندية منذ الـ 29 من كانون الثاني احتجاجات حاشدة ضد القيود التي فرضتها الحكومة لمكافحة كورونا وتجري أكبرها في مدينة أوتاوا ما دفع رئيس الوزراء جاستن ترودو إلى تغيير مكان إقامته مؤقتاً ومغادرة المدينة.

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