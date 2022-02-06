اختتام بطولة اللاذقية للكاراتيه للفئات العمرية

اللاذقية-سانا

اختتمت منافسات بطولة اللاذقية بالكاراتيه للفئات العمرية التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة على مدار يومين في الصالة الرئيسية بمدينة الأسد الرياضية بمشاركة الأندية والمراكز التدريبية بالمحافظة.

وفي منافسات بطولة الكاتا الفردي للذكور بفئة تحت 14 عاماً أحرز المركز الأول بوزن تحت 30 كغ سوار بدر وبوزن تحت 35 كغ حسن حمدان وبوزن تحت 40 كغ محمد أبو شقير وبوزن تحت 45 كغ المقداد قدار وبوزن تحت 50 كغ ورد عباس وبوزن تحت 56 كغ حمزة غصن وبوزن تحت 60 كغ آدم صقور وبوزن زائد 60 كغ فارس علي وبفئة تحت 16 عاماً أحرز المركز الأول زكريا صوفي وللإناث فرح طيبة.

وفي منافسات القتال الفردي إناث بوزن تحت 42 كغ اية أحمد وبوزن تحت 47 كغ رغد خرفان وبوزن تحت 54 كغ سدى الدالي وبوزن زائد 54 كغ نور سعدة وللذكور بفئة 16 سنة أحرز المركز الأول بوزن تحت 45 كغ عمران سميا وبوزن تحت 52 كغ كامل خلوف وبوزن تحت 57 كغ نزار أبو شقير وبوزن تحت 63 كغ يوسف فاروسي وبوزن تحت70 كغ حسام عباس وبوزن زائد 70 كغ هاشم عبود.

رئيس اللجنة الفنية للعبة عبد المنعم دريوسي أوضح لـ سانا أن البطولة كانت متميزة ومنافساتها قوية ومليئة بالحماس مشيراً إلى أن البطولة أفرزت خامات جيدة سيتم انتقاء الأفضل منها لتمثل منتخب المحافظة في بطولة الجمهورية القادمة.

وتم في نهاية البطولة توزيع الشهادات والميداليات على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency