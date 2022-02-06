مظاهرات لأنصار البيئة في شمال السويد ضد افتتاح منجم للحديد

استوكهولم-سانا

تظاهر عدد من نشطاء البيئة بقيادة غريتا تونبرغ احتجاجاً على استغلال منجم للحديد في شمال السويد لما يسببه من أضرار على المناخ والبيئة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن تونبرغ قولها في مقطع فيديو أرسل إلى الصحافة: “نعتقد أن المناخ والبيئة والهواء النظيف والمياه وتربية حيوانات الرنة وحقوق الشعوب الأصلية ومستقبل البشرية يجب أن تحظى كلها بالأولوية على الربح قصير الأجل لشركة تجارية”.

وتعتبر الناشطة التي كانت وراء إطلاق حركة (فرايديز فور فيوتشر) المناخية أن على الحكومة السويدية أن توقف استعمار أراضي قومية (سامي).

يذكر أن حركة قومية السامي التي يقدر عدد أفرادها بنحو مئة ألف شخص من بينهم 20 إلى 40 ألفاً في السويد تشغل منجم غالوك – كالاك للحديد الواقع قرب بلدة يوكموك شبه القطبية لأن ذلك سيعيق تربية حيوان الرنة وبالتالي تعطيل الصيد وصيد الأسماك إضافة إلى تشويه البيئة المحلية.

وتؤمن قومية السامي وهي الشعب الأصلي الوحيد في أوروبا قوتها من تربية الرنة التي تعيش في مساحات شاسعة في القطب الشمالي وشمال فنلندا والنروج والسويد وكذلك شبه جزيرة كولا الروسية.

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