ميلان يفوز على انتر في الدوري الإيطالي

روما-سانا

فاز ميلان 2-1 على إنتر ميلان متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمس ليقلص الفارق مع حامل اللقب إلى نقطة واحدة ويضع حداً لمسيرة مضيفه الخالية من الهزيمة عند 14 مباراة.

ووضع إيفان بريشيتش إنتر في المقدمة في مباراة قمة صاخبة في استاد سان سيرو في وقت متأخر من الشوط الأول وذلك بعد تصدي مايك ماينان حارس ميلان لفرصتين خطيرتين.

لكن أوليفييه جيرو الذي بدأ المباراة بدلا من زلاتان إبراهيموفيتش هداف ميلان المصاب أدرك التعادل في الدقيقة 75 قبل أن يحرز هدف الفوز بعدها بثلاث دقائق ليقلب المباراة رأسا على عقب.

وهذه الخسارة الثانية فقط لإنتر هذا الموسم بقيادة مدربه سيموني إنزاجي لكنه احتفظ بالصدارة برصيد 53 نقطة متقدماً بفارق نقطة واحدة عن منافسه المحلي ميلان ويملك مباراة مؤجلة.