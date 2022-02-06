تجدد الاحتجاجات في كندا على إجراءات مواجهة كورونا

أوتاوا-سانا

تجددت الاحتجاجات في العاصمة الكندية أوتاوا للمطالبة برفع القيود المفروضة في البلاد لمكافحة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة فرانس برس أن المحتجين تجمعوا اليوم وسط أوتاوا في ظروف برد شديد ملوحين بأعلام البلاد ولافتات معارضة للحكومة وإجراءاتها الصحية.

وأقام حشد من المحتجين ملاجئ مؤقتة متوعدين بعدم المغادرة قبل رفع القيود المفروضة في البلاد ضد كورونا.

وكانت الحركة الاحتجاجية في كندا التي انطلقت بتحرك لسائقي شاحنات في غرب البلاد تحولت إلى اعتصام وسط أوتاوا حيث يحتل متظاهرون وعشرات الشاحنات الشوارع أمام البرلمان وأمام مقر رئيس الوزراء جاستن ترودو منذ ثمانية أيام.

بدورها أغلقت الشرطة في تورونتو بعض الطرق وسط المدينة في محاولة للحد من الاضطرابات التي قد تؤثر على الوصول إلى خدمات الطوارئ والمستشفيات.

وما زالت التدابير الصحية التي فرضتها المقاطعات في كندا ملزمة جداً وتعد من الأكثر صرامة في الغرب.