إعصار باتسيراي يجتاح مدغشقر

انتاناناريفو-سانا

اجتاح الإعصار المداري باتسيراي جزيرة مدغشقر ووصل إلى إقليم مانانجاري وسط تحذيرات من أضرار كبيرة يمكن أن يتسبب بها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث فالي أريتيانا فابيان قوله إن “باتسيراي وصل إلى اليابسة على بعد 14 كيلومترا شمال مدينة مانانجاري وبلغ مرحلة الإعصار المداري الشديدة مصحوبا برياح بلغت سرعتها 165 كيلومترا في الساعة وعاصفة بسرعة 235 كيلومترا في الساعة”.

وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية في مدغشقر في وقت سابق اليوم من حدوث أضرار جسيمة وواسعة النطاق.

ويأتي إعصار باتسيراي في أعقاب العاصفة الاستوائية آنا التي تشكلت قبل أسبوع وأدت إلى مصرع عشرات الأشخاص في موزامبيق وملاوي ومدغشقر.