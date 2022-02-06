الكاميرون ينال برونزية كأس الأمم الإفريقية بفوزه على بوركينا فاسو

ياوندي-سانا

أحرز منتخب الكاميرون المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم عقب فوزه اليوم على منتخب بوركينا فاسو 5 – 3 بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل 3 – 3 وتقدم منتخب بوركينا فاسو بهدف سجله ستيف ياجو في الدقيقة 24 بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 43 عندما مرر عيسى كابوري كرة عرضية اصطدمت بحارس منتخب الكاميرون أندريه أونانا وغيرت اتجاهها قبل أن تعانق الشباك ثم سجل جبريل أوتارا الهدف الثالث لبوركينا فاسو في الدقيقة 49.

في المقابل سجل أهداف المنتخب الكاميروني ستيفن باهكوين في الدقيقة 71 وفنسنت أبو بكر في الدقيقتين 85 و87.

وفي ركلات الترجيح سجل للمنتخب الكاميروني فنسان أبو بكر ومومي نجاماليو وكارل توكو إكامبي وبيير مالونج وأمبرويس أويونجو.

فيما سجل لمنتخب بوركينا فاسو عيسى كابوري وسومايلا أوتارا وستيف ياجو وأضاع إبراهيم توري ضربة.

وتختتم منافسات البطولة يوم غد الأحد بلقاء يجمع المنتخب المصري مع نظيره السنغالي في المباراة النهائية.