طيران النظام السعودي يستهدف صنعاء وبعض المحافظات اليمنية

صنعاء-سانا

استهدف طيران النظام السعودي بعدد من الغارات مساء اليوم العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى.

وذكر مصدر أمني لوكالة سبأ اليمنية أن الطيران السعودي شن ثلاث غارات على منطقة الحفا بمديرية السبعين في صنعاء.

وأوضح المصدر أن الطيران السعودي شن ثلاث غارات على مديرية حرض في محافظة حجة وغارتين على مديريتي خب والشعف والحزم بمحافظة الجوف وغارتين على مديريتي مجز وباقم بمحافظة صعدة وغارة على مجازة الغربية في محور عسير.

واستنكر المصدر استمرار تحالف العدوان في استهداف المناطق الآهلة بالسكان وتدمير البنية التحتية ومقدرات البلاد في ظل صمت دولي وأممي معيب.

في السياق ذاته سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 109 خروقات خلال الساعات الـ24 الماضية.

واستشهد ثلاثة يمنيين واصيب اثنان آخران بجروح جراء قصف لقوى النظام السعودي على محافظة صعدة الليلة الماضية.