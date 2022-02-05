360 بالمئة… عمل مسرحي على خشبة دار الكتب الوطنية في حلب

حلب-سانا

احتضن مسرح دار الكتب الوطنية في حلب ضمن عروض مشروع دعم الشباب العمل المسرحي 360 بالمئة من تأليف وإخراج محمد ملقي.

ويأتي العرض ضمن خطة وزارة الثقافة ومديرية المسارح والموسيقا لدعم الشباب وتقديم مواهبهم على الخشبة.

وأوضح ملقي أن عمله يندرج تحت مسمى الديودراما حيث يحتوي على شخصيتين ويجسد معاناة الفنان في منزله ومع زوجته وأسرته والظروف التي يمر بها للوصول إلى هدفه وتحقيق النجاح والشهرة مبينا أن مقولة العرض تتحدث عن ضرورة تكريم الفنان وهو في أوج عطاءاته وأن يؤمن له العمل الفني سبل العيش الكريم.

وذكرت الممثلة الشابة رونا حيدر أن دورها يتحدث عن الصراع الذي يدور بينها وبين زوجها الذي يسعى لتحقيق النجاح بينما تبحث هي عن جمع النقود ويصور التناقضات التي تحصل بين الزوجين مؤكدة أهمية تقديم مثل هذه العروض التي تتمحور حول قصص واقعية وتسلط الضوء على الإنسان وهمومه.

وأشار محمد حجازي مدير المسرح القومي ومدير دار الكتب الوطنية إلى أن هذه العروض تقدم حيزا للشباب لعرض مواهبهم وكفاءاتهم وإبداعاتهم في مجال الإخراج المسرحي والتمثيل موضحا أنه سيتم تقديم 10 عروض لدعم الشباب والعمل على استقطابهم ليقدموا ما لديهم من إمكانيات ويثبتوا وجودهم على الخشبة.

زينب شحود